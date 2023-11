Borussia Dortmund: Watzke kündigt Dividende für nächstes Jahr an

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund will nach dem laufenden Geschäftsjahr 2023/2024 wieder eine Dividende zahlen. Das kündigte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Montag bei der Hauptversammlung der Aktionäre in der Westfalenhalle an. Die an der Börse notierte Borussia Dortmund GmbH und Co. KGaA hatte während der Corona-Pandemie Verluste von rund 150 Millionen gemacht und die Dividende gestrichen. Im Geschäftsjahr 2022/2023 (30. Juni) verbuchte der BVB erstmals wieder einen Gewinn von knapp 10 Millionen Euro.

"Jetzt ist wieder Normalität eingekehrt", sagte Watzke, der auf ein ständig ausverkauftes Stadion verwies. Der BVB-Geschäftsführer zeigte sich gegenüber den Aktionären aber enttäuscht, was den aktuellen Kurs der Aktie angeht. "Der bedrückt mich ehrlich gesagt." Watzke verwies auf einen Börsenkurs von über 9 Euro in der Zeit vor Corona. "Dann kann ich nachvollziehen, dass die Leute am Anfang der Pandemie die Hoffnung verloren haben." Die aktuelle Bewertung des Vereins sei aber nicht mehr zu verstehen, sagte Watzke. Am Montag lag der Kurs der BVB-Aktien bei rund 3,60 Euro./lic/DP/nas