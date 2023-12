Borussia Dortmund GmbH, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Borussia Dortmund & betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 44,9 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 50,19, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

Die charttechnische Entwicklung der Borussia Dortmund &-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,13 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,625 EUR um 12,23 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 3,68 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Borussia Dortmund & war zuletzt überwiegend negativ, wie in den sozialen Medien diskutiert wurde. Trotzdem gab es in den letzten Tagen weder viele positive noch negative Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien hat Borussia Dortmund & langfristig eine mittlere Aktivität gezeigt, weshalb die Bewertung als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

