Borussia Dortmund GmbH: Experten sind optimistisch und sehen ein Kursziel von 5,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie der Borussia Dortmund GmbH eine Kursentwicklung von -1,39%, nachdem sie in den vergangenen fünf Handelstagen um +27,01% gestiegen war. Die Stimmung am Markt ist trotzdem weiterhin positiv.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel derzeit bei 5,30 EUR und bietet somit ein Potenzial von -6,85%. Insgesamt betrachten jedoch nicht alle Analysten die Aktie als unterbewertet. Ein starker Kauf wird die Aktie für einen Analysten angesehen während weitere vier Optimisten sie zum Kauf empfehlen. Eine neutrale Position bezieht lediglich ein Experte.

Das Guru-Rating verbesserte sich aufgrund der Entwicklung auf dem Markt und steht nun bei 4,00 Punkten (zuvor “Guru-Rating ALT”). Der Anteil an Optimisten unter den Analysten beläuft sich aktuell auf +83,33%.