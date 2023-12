Borussia Dortmund GmbH-Anleger machen nicht mehr mit!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Borussia Dortmund stand zuletzt im Fokus der sozialen Medien. Dabei wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf die technische Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt von 4,14 EUR führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 3,69 EUR zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Borussia Dortmund auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Borussia Dortmund & Aktie liegt bei 77,14, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 bewegt sich bei 56, was als neutral betrachtet wird und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

