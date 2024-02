Borussia Dortmund GmbH Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristige Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Borussia Dortmund & liegt der RSI7 derzeit bei 88,24 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI weniger starke Schwankungen und weist Borussia Dortmund & auf dieser Basis weder als überkauft noch überverkauft aus. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einsichten. Die Diskussionsintensität für Borussia Dortmund & hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, woraus sich eine "Gut"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. Zuletzt dominierten überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Jedoch zeigen weitergehende Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Das führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene, während die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer Bewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ein Schlusskurs von 4,06 EUR für die Borussia Dortmund &-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,625 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt hingegen eine Nähe zum letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Borussia Dortmund & daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

