Borussia Dortmund GmbH: Aktie von Analysten unterbewertet - Kursziel 5,30 EUR

Die Borussia Dortmund GmbH verzeichnete am gestrigen Handelstag eine positive Entwicklung von +1,57%. Die vergangene Woche ergab ein Ergebnis von +11,66%, was auf einen relativ optimistischen Markt schließen lässt. Allerdings sind sich Bankanalysten einig, dass die Aktie derzeit nicht richtig bewertet wird und das wahre Kursziel bei 5,30 EUR liegt. Dies würde Anlegern eine potentielle Rendite in Höhe von -9,25% eröffnen.

• Am 26.05.2023 erzielte Borussia Dortmund GmbH eine Kursentwicklung von +1,57%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Analysten 5,30 EUR

• Der Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung liegt bei +83,33%

Ein Guru-Rating bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von nunmehr 4,00 nach zuvor ebenfalls 4,00 Punkten. Von den insgesamt sechs befragten Experten empfehlen fünf entweder einen Kauf oder...