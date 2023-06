Borussia Dortmund GmbH: Aktie laut Analysten unterbewertet – Kursziel bei 5,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Die gestrige Kursentwicklung von -1,28% ließ die Aktie von Borussia Dortmund GmbH am Finanzmarkt aufhorchen. Doch betrachtet man die vergangene Woche, so steht ein Plus von +2,66%. Ein relativ optimistischer Markt also.

Doch was sagen die Bankanalysten zum Wert der Aktie? Im Durchschnitt liegt das mittelfristige Kursziel derzeit bei 5,30 EUR. Sollte dies zutreffen, ergibt sich für Investoren eine Chance auf ein Kurspotenzial in Höhe von +25,00%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach dem erfreulichen Trend der letzten Tage.

Von den insgesamt sechs Experten sehen einen Kauf als starke Empfehlung und weitere vier bewerten sie als “Kauf”. Eine neutrale Haltung zeigt einer dieser Analysten mit seiner Bewertung “halten”.

