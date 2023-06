Borussia Dortmund GmbH: Aktie ist laut Analystenunterbewertet - Kurspotenzial von +22,12%

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Die gestrige Kursentwicklung von Borussia Dortmund GmbH am Finanzmarkt lag bei -0,69%. In den letzten fünf Handelstagen fiel der Wert um insgesamt 4,82%, was eine relativ pessimistische Einschätzung des Marktes bedeutet. Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und sehen das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 5,30 EUR.

Dies würde Investoren ein Potenzial für einen Gewinn von +22,12% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten negativen Trends. Dennoch empfehlen aktuell 83,33% aller Analysten die Aktie als Kauf oder zumindest als Halteoption.

Das Guru-Rating wurde ebenfalls angepasst und liegt nun bei 4,00 nach zuvor “Guru-Rating ALT”.