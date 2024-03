Borussia Dortmund GmbH Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. In Bezug auf Borussia Dortmund & wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer negativen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was das Gesamtbild weiter verschlechterte.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen und an sieben Tagen negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen war jedoch ein verstärktes Interesse an positiven Themen zu beobachten, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führte. Statistische Auswertungen zeigten in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führte.

Die technische Analyse ergab ebenfalls negative Signale, da der aktuelle Kurs der Borussia Dortmund & deutlich unter dem GD200 liegt. Auch der GD50 zeigt einen negativen Kursabstand, was zu einer insgesamt negativen Bewertung des Aktienkurses führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet ebenfalls auf eine schlechte Situation hin, da der RSI für 7 Tage als überkauft betrachtet wird und somit negativ bewertet wird. Der RSI25 zeigt jedoch eine neutrale Situation an, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung für die Aktie von Borussia Dortmund & aufgrund der Diskussionsintensität, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Relative Strength Index.

