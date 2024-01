Borussia Dortmund GmbH Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Weitere Suchergebnisse zu "Novan":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie von Anlegern berichtet wurde. Positive Themen dominierten an vier Tagen, während an den restlichen acht Tagen die Diskussion von negativen Themen geprägt war. Insbesondere wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Aspekte in Verbindung mit dem Unternehmen Borussia Dortmund & diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht".

Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen ergab in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale. Es wurden konkret 6 "Schlecht"-Signale und kein "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Borussia Dortmund & bei 4,1 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,68 EUR aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt -10,24 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Demgegenüber hat der GD50 der vergangenen 50 Tage einen Stand von 3,65 EUR, was einen Abstand von +0,82 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtnote von "Neutral".

Ein weiteres Signal aus der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Borussia Dortmund & liegt bei 36,11 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 43,14 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Untersuchung der Aktie von Borussia Dortmund & in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergab eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen und führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamtbewertung von "Gut".

