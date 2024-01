Borussia Dortmund GmbH Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Stimmung und Diskussion in den sozialen Medien über die Aktie von Borussia Dortmund & hat in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren erfahren. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt daher eine negative Tendenz. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Borussia Dortmund & wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Borussia Dortmund &-Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 69,44 und der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51. Beide Werte führen zu einer Bewertung als "Neutral".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Aus charttechnischer Sicht betrachtet, ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war mit 3,59 EUR um 12,86 Prozent niedriger als der Durchschnitt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,67 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt erhält die Borussia Dortmund &-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der Stimmung und Diskussion in den sozialen Medien, eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI und eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment. Die charttechnische Analyse führt zu einer Mischung aus "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertungen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Borussia Dortmund GmbH-Analyse vom 06.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Borussia Dortmund GmbH jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Borussia Dortmund GmbH-Analyse.

Borussia Dortmund GmbH: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...