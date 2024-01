Borussia Dortmund GmbH Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Borussia Dortmund &-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die als Grundlage für das Anleger-Sentiment dienen. Insgesamt war die Kommunikation an vier Tagen positiv und an sieben Tagen negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Borussia Dortmund &-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 47 und wird daher als "Neutral" bewertet. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt sich ein RSI-Wert von 44,94, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnittskurs der Aktie einen Wert von 4,1 EUR auf, während der aktuelle Kurs bei 3,68 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -10,24 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,66 EUR, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Neutral" nach der RSI-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls analysiert, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für Borussia Dortmund & die Gesamtbewertung als "Neutral" in diesem Punkt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Borussia Dortmund GmbH-Analyse vom 22.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Borussia Dortmund GmbH jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Borussia Dortmund GmbH-Analyse.

Borussia Dortmund GmbH: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...