Borussia Dortmund GmbH Aktie: Was ist jetzt zu tun!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien viel über Borussia Dortmund & diskutiert. Dabei überwog an acht Tagen die negative Kommunikation, während an einem Tag vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, weshalb Borussia Dortmund & insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Aus technischer Sicht liegt der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Borussia Dortmund & bei 4,04 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3,61 EUR liegt. Dies bedeutet, dass der Kurs um -10,64 Prozent über diesem Trendsignal verläuft, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 3,67 EUR, was einer Abweichung von -1,63 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Einschätzung als "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien über das Unternehmen war jedoch erhöht, weshalb Borussia Dortmund & in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Borussia Dortmund & liegt bei 53,06, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 weist mit einem Wert von 53 auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich hieraus eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" im Anleger-Sentiment, "Neutral" in der technischen Analyse und "Gut" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.

