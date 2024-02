Borussia Dortmund GmbH Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Borussia Dortmund & liegt bei 85,54 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beträgt 71,28, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Borussia Dortmund & besonders negativ diskutiert, wobei an neun Tagen die negative Kommunikation dominierte. Aktuell sind jedoch vor allem positive Themen im Fokus der Anleger, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Die automatischen Analysen der Kommunikation ergaben in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale, wodurch das Anleger-Stimmungsbarometer insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung gelangt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Borussia Dortmund & mit 3.365 EUR aktuell um -8,31 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -16,29 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zu einer negativen Stimmung festgestellt. Dies wird als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Borussia Dortmund & daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.

