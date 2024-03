Borussia Dortmund GmbH Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Borussia Dortmund & wird durch harte Faktoren wie Bilanzdaten sowie weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen eingeschätzt. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Darüber hinaus wurden Handelssignale analysiert, die zu einer negativen Bewertung auf dieser Ebene führten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt um -12,82 Prozent über dem GD200-Trendsignal. Auch der GD50-Kurs weist mit -5,37 Prozent eine Abweichung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis einen neutralen Wert an, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war jedoch höher, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend wird Borussia Dortmund & in der Gesamtanalyse als "Neutral" eingestuft. Die Aktienkurse lassen sich also sowohl durch harte Faktoren als auch durch weiche Faktoren einschätzen.

