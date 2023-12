Borussia Dortmund GmbH Aktie: Schlimme Zeiten!

In den letzten vier Wochen wurde bei Borussia Dortmund & eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Borussia Dortmund &-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 54,17, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Rating für die Aktie nach der RSI-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Borussia Dortmund & verläuft derzeit bei 4,13 EUR, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3,655 EUR, was einen Abstand von -11,5 Prozent zur GD200 darstellt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt 3,68 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

In sozialen Medien wurde Borussia Dortmund & in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Schlecht". Zusätzlich wurden 8 Schlecht-Signale aus den Kommentaren und Wortmeldungen herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Schlecht"-Einstufung für die Borussia Dortmund &-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Borussia Dortmund GmbH-Analyse vom 17.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Borussia Dortmund GmbH jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Borussia Dortmund GmbH-Analyse.

Borussia Dortmund GmbH: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...