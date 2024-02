Borussia Dortmund GmbH Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Borussia Dortmund stand kürzlich im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei überwogen die positiven Meinungen. Allerdings war das Interesse am Unternehmen in den vergangenen Tagen insgesamt eher neutral. Dennoch zeigen weiterführende Studien, dass überwiegend negative Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Borussia Dortmund liegt bei 88,24 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer negativen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Bewertung hingegen neutral.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt eine negative Bewertung sowohl auf der 200-Tage- als auch auf der 50-Tage-Basis, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments, während die technische Analyse gemischte Signale liefert.

Borussia Dortmund GmbH kaufen, halten oder verkaufen?

