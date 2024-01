Borussia Dortmund GmbH Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Der RSI der letzten 7 Tage für die Borussia Dortmund &-Aktie liegt bei 45, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Selbst auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 47,43 keine Anzeichen von Über- oder Unterkauf, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Die Stimmungsanalyse zeigt jedoch, dass die Internet-Kommunikation zu Borussia Dortmund & in den vergangenen Wochen stark negativ war. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls keine positiven Signale. Der Aktienkurs liegt 11,8 Prozent unter der 200-Tage-Linie und 1,23 Prozent unter dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage. Diese Werte führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt gemischte Signale. Obwohl überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien zu finden sind, haben sich die Diskussionen in letzter Zeit hauptsächlich auf negative Themen rund um Borussia Dortmund & konzentriert. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie ausgesprochen, da auch die analytische Seite hauptsächlich "Schlecht"-Signale zeigt.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Analyse eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Borussia Dortmund &-Aktie.

