Borussia Dortmund GmbH Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Borussia Dortmund &-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 4,09 EUR verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 3,82 EUR liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -6,6 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 3,67 EUR, was einer Abweichung von +4,09 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 31,03 Punkten, was bedeutet, dass die Borussia Dortmund &-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 weist mit einem Wert von 34,56 ebenfalls darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Borussia Dortmund & stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, wie aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. Trotz positiver Themen in den Diskussionen erhält die Aktie insgesamt eine Einschätzung von "Neutral". Die Analyse aus den sozialen Medien ergibt 6 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt lässt sich daher zur Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einschätzung ableiten.

