Borussia Dortmund GmbH Aktie: Interessante Aussichten?

Das Internet hat eine beachtliche Auswirkung auf die Stimmung und den Buzz rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung können neue Erkenntnisse über Aktien liefern. In Bezug auf Borussia Dortmund & wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Borussia Dortmund & als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für sieben und 25 Tage und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Borussia Dortmund &-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 30,95, der zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Ebenso liegt der Wert für den RSI25 von 41,72 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Borussia Dortmund &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Wert von 4,09 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 3,75 EUR liegt, ergibt sich eine Bewertung als "Schlecht". Die Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage hingegen ergibt einen Wert von 3,65 EUR, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Borussia Dortmund &-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating auf der Basis der einfachen Charttechnik versehen.

Desweiteren haben unsere Analysten die Stimmung rund um Borussia Dortmund & auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde negativ ist. Zudem wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Insgesamt ergibt sich also die Einstufung von Borussia Dortmund & hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht".

