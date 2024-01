Borussia Dortmund GmbH Aktie: Hilfe!

Die Borussia Dortmund &-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4,11 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 3,625 EUR, was einem Unterschied von -11,8 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,67 EUR, was einem Unterschied von -1,23 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält die Borussia Dortmund &-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung nach einfacher Charttechnik.

Das Stimmungsbild bezüglich Borussia Dortmund & hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Eine abnehmende Anzahl von Beiträgen über das Unternehmen wird ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Borussia Dortmund & in diesem Punkt daher ein "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt vorwiegend positive Meinungen über die Aktie von Borussia Dortmund &. Auch die positiven Themen rund um das Unternehmen wurden verstärkt diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf. Der Relative Strength Index (RSI) für die Borussia Dortmund &-Aktie liegt bei 45,95, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 47 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher die Einstufung "Neutral".

