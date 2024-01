Borussia Dortmund GmbH Aktie: Füße still halten!

Die Anlegerstimmung gegenüber Borussia Dortmund & war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sechs positive und fünf negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Borussia Dortmund & daher eine neutrale Einschätzung.

Zusätzlich haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die schlechte Richtung zeigte. Aufgrund der Häufung der Verkaufssignale erhält das Unternehmen auch in diesem Kriterium eine schlechte Bewertung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als neutral.

Die Diskussion in den sozialen Medien kann maßgeblich die Stimmung in Bezug auf Aktien beeinflussen. Für Borussia Dortmund & wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Diskussionstätigkeit führt. Allerdings gab es eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, sodass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als gut eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt bei Borussia Dortmund & bei 44, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Bewertung hin.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Borussia Dortmund & auf 4,11 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,63 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Distanz zum GD200. Der GD50, bezogen auf die vergangenen 50 Tage, ergibt hingegen eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt wird die Gesamtnote für Borussia Dortmund & aufgrund der verschiedenen Analysen als neutral bewertet.

