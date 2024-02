Borussia Dortmund GmbH Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Anleger-Stimmung gegenüber der Borussia Dortmund & hat sich in den letzten zwei Wochen laut einer Auswertung der sozialen Medien hauptsächlich negativ entwickelt. Die Redaktion konnte jedoch auch feststellen, dass in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft. Darüber hinaus wurden 7 eindeutig negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Borussia Dortmund & liegt bei 44,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Borussia Dortmund & feststellen ließ. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Borussia Dortmund &-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 4,08 EUR, der letzte Schlusskurs bei 3,785 EUR. Dies entspricht einer Abweichung von -7,23 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, zeigt sich eine geringfügig positive Abweichung von +3,13 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Borussia Dortmund &-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.

