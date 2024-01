Borussia Dortmund GmbH Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Borussia Dortmund in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, was dazu führt, dass die Redaktion der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung gibt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Borussia Dortmund liegt bei 69,44, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3,59 EUR lag, was einem Unterschied von -12,86 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wodurch die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet wird. Statistische Auswertungen haben jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

