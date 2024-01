Borussia Dortmund GmbH Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Borussia Dortmund & wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 4,1 EUR, während der Aktienkurs bei 3,67 EUR liegt, was einer Abweichung von -10,49 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3,66 EUR zeigt eine Abweichung von +0,27 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde als neutral bewertet, obwohl in den letzten Tagen überwiegend positive Themen zu dem Wert angesprochen wurden. Die Auswertung ergab dennoch 5 Schlecht-Signale, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Borussia Dortmund & aktuell einen Wert von 39,53, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Auch der RSI25-Wert von 45 führt zu einer Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz wird die Aktie aufgrund der schwachen Diskussionsintensität und einer negativen Änderung der Stimmungsrate insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Daher ergibt sich für die Borussia Dortmund & eine Gesamteinstufung als "Schlecht".

