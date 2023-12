Borussia Dortmund GmbH Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Borussia Dortmund & liegt bei 77,14, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität im Zusammenhang mit Borussia Dortmund & gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, was insgesamt zu einem "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Borussia Dortmund & veröffentlicht. Jedoch zeigen weiterführende Studien und Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Borussia Dortmund &-Aktie bei 4,14 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 3,69 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Borussia Dortmund & auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

