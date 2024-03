Borussia Dortmund GmbH Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet zu messen. Bei unserer Untersuchung der Aktie von Borussia Dortmund haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen. Dadurch ergibt sich unserer Meinung nach eine "Schlecht"-Bewertung für die langfristige Stimmungslage. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Borussia Dortmund zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend geben wir der Aktie von Borussia Dortmund bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Bei der technischen Analyse der charttechnischen Entwicklung der Aktie von Borussia Dortmund haben wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser beträgt aktuell 3,9 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,38 EUR liegt, was einer Abweichung von -13,33 Prozent entspricht. Auf dieser Basis bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,6 EUR) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -6,11 Prozent unter diesem Wert. Somit erhält die Borussia Dortmund-Aktie auch auf kurzfristigerer Basis ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und sechs negative Tage, sowie vier Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf dieser Basis erhält Borussia Dortmund daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Borussia Dortmund von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Abschließend wurde der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Borussia Dortmund liegt bei 79,66, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 65,52, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht" für Borussia Dortmund.

