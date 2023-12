Borussia Dortmund GmbH Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

In den letzten zwei Wochen wurde Borussia Dortmund & von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien besonders negativ bewertet. Laut unserer Redaktion ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" einzustufen ist. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu dieser Einschätzung führte. Zusätzlich wurden 7 eindeutig negative Signale herausgefiltert, die zu einer "Schlecht"-Empfehlung führen. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Borussia Dortmund & aktuell eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 63,16 Punkten, während der RSI25 bei 49,41 Punkten liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Zunahme negativer Kommentare über Borussia Dortmund & in den sozialen Medien führte zu einer "Schlecht"-Bewertung des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer. Die Aktie erhielt aufgrund dessen eine negative Bewertung. Zudem wurde festgestellt, dass über das Unternehmen weniger diskutiert wurde als normal und die Aufmerksamkeit der Anleger abnimmt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die Borussia Dortmund &-Aktie ein Durchschnitt von 4,12 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,615 EUR, was einem Unterschied von -12,26 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,67 EUR zeigt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Borussia Dortmund & eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung, eine neutrale Bewertung im RSI und der technischen Analyse sowie eine "Schlecht"-Bewertung im Sentiment und Buzz.

