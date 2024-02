Borussia Dortmund GmbH Aktie: Augen auf!

Die Anleger-Stimmung in Bezug auf Borussia Dortmund & wurde in den letzten zwei Wochen von unseren Redakteuren als neutral bewertet, basierend auf der Analyse zahlreicher Kommentare und Beiträge in sozialen Medien. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt haben wir daher die Auffassung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einzustufen ist. Unsere Redaktion hat auch 4 eindeutig negative Signale identifiziert, weshalb wir zu dem Schluss kommen, dass die Empfehlung für diesen Wert als "Schlecht" einzustufen ist.

In technischer Hinsicht zeigt die aktuelle Kursentwicklung von Borussia Dortmund & einen Abstand von -11,18 Prozent vom GD200 (4,07 EUR), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Demgegenüber liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, bei 3,68 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,77 Prozent beträgt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Borussia Dortmund & weist einen Wert von 89,58 auf, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48 und zeigt somit eine neutrale Situation an. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine deutliche Verschlechterung der Stimmung in den letzten Wochen festgestellt. Dies basiert auf einer Zunahme von negativen Themen in den sozialen Medien. Darüber hinaus wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Borussia Dortmund & daher in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

