Borussia Dortmund GmbH Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die technische Analyse der Borussia Dortmund &-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,01 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 3,39 EUR, was einem Unterschied von -15,46 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,66 EUR) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (-7,38 Prozent). Daher wird die Borussia Dortmund &-Aktie im Hinblick auf die einfache Charttechnik insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Borussia Dortmund & liegt bei 80,25 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Borussia Dortmund &-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei positive Diskussionen nur an vier Tagen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten dagegen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Borussia Dortmund &. Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen zeigt einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Borussia Dortmund & war langfristig unterdurchschnittlich, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Schlecht" ausfällt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Borussia Dortmund GmbH-Analyse vom 01.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Borussia Dortmund GmbH jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Borussia Dortmund GmbH-Analyse.

Borussia Dortmund GmbH: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...