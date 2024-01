Borussia Dortmund GmbH Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein vielgenutzter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Borussia Dortmund & liegt der RSI bei 64,1, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beläuft sich auf 50,39 und ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein neutrales Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Borussia Dortmund &-Aktie bei 4,12 EUR liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs (3,6 EUR) deutlich darunter liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 3,67 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt ergibt sich also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung gegenüber Borussia Dortmund & in den letzten Wochen stark negativ war. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien war rückläufig. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 7 schlechte und 0 gute Signale, was zu einer weiteren schlechten Empfehlung führt.

Insgesamt fällt die Einschätzung zur Anleger-Stimmung daher ebenfalls negativ aus.

