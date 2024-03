Borussia Dortmund GmbH Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Borussia Dortmund & liegt bei 25,71, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 60,64, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt und insgesamt zu einem Rating "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Borussia Dortmund & bei 3,5 EUR liegt, was einer Entfernung von -10,94 Prozent vom GD200 (3,93 EUR) entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der bei 3,62 EUR liegt, führt zu einem "Neutral"-Signal aufgrund eines Abstands von -3,31 Prozent. Zusammenfassend wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

