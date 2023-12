Borussia Dortmund GmbH Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

In den letzten vier Wochen gab es bei Borussia Dortmund & wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, und die Kommunikationsfrequenz ist leicht zurückgegangen. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Borussia Dortmund & in den sozialen Medien gesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Schlecht". Die Redaktion hat außerdem 8 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer entsprechenden Empfehlung führt.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Borussia Dortmund &-Aktie aktuell bei 4,13 EUR, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs lag bei 3,655 EUR, was einem Abstand von -11,5 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Borussia Dortmund &-Aktie zeigt einen Wert von 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Borussia Dortmund & basierend auf der RSI-Bewertung.

