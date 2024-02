Borussia Dortmund GmbH Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI berechnet sich aus den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. In Bezug auf Borussia Dortmund & beträgt der 7-Tage-RSI momentan 58,33 Punkte, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 45,7 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für Borussia Dortmund & auf 200-Tage-Basis bei 4,05 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,66 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 3,67 EUR, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage über Borussia Dortmund & überwiegend positiv, jedoch gab es auch eine verstärkte negative Diskussion über das Unternehmen in den vergangenen Tagen. Statistische Auswertungen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale gab, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung, führen aber zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Aktie von Borussia Dortmund & wird insgesamt als "Schlecht" bewertet, da sie weniger Aufmerksamkeit erhält als normal und die Diskussionen abnehmen.

