Borussia Dortmund in Champions League gegen Atlético Madrid

NYON (dpa-AFX) - Borussia Dortmund bekommt es im Viertelfinale der Champions League mit Atlético Madrid zu tun. Das ergab am Freitag die Auslosung am Sitz der Europäischen Fußball-Union UEFA in Nyon./hc/DP/mis

