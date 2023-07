Borussia Dortmund Aktie: Stehen Anleger bald im Abseits?

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Finanztrends Video zu Borussia Dortmund



mehr >

Die Aktie von Borussia Dortmund (BVB) legte auf Jahressicht per Saldo um 16% zu, während in der Drei-Jahres-Betrachtung ein Kursverlust von 24% auf der Anzeigetafel der BVB-Aktie steht. Aktuell kämpft das Papier mit der Kursmarke von 4,30 Euro. Das langfristige Bild: Im Fokus: Borussia Dortmund-Aktie An der Börse legten Borussia Dortmund-Aktien in den vergangenen zehn Jahren...