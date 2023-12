Bortex Global Aktie: Ein wahrer Champion!

In den letzten Monaten hat die Aktie von Bortex Global in den sozialen Netzwerken eine neutrale Stimmung erzeugt. Die Diskussionsintensität war im üblichen Bereich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen und führte ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich für Bortex Global daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 17,68 und damit 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 50. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Bortex Global eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 4,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass Bortex Global überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Bortex Global überverkauft ist (Wert: 23,91), was zu einem "Gut"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Bortex Global-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.