Bortex Global Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Bortex Global-Aktie befindet sich derzeit unterhalb der 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,31 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt bei 0,229 HKD, was einem Abstand von -26,13 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,22 HKD, was einer Differenz von +4,09 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bortex Global liegt bei 53,91, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 über einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 45, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Bortex Global-Aktie daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Bortex Global-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -50,12 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors lag die Aktie um 50,5 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -6,34 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen, wodurch die Bortex Global-Aktie auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält.