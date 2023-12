Bortex Global Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Bortex Global-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 16 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 19,72 im überverkauften Bereich. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für die Bortex Global-Aktie nach der RSI-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien kann Stimmungen verstärken oder drehen und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Für Bortex Global wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien abgebildet wird, war in den letzten Tagen weitgehend neutral gegenüber Bortex Global. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Bortex Global-Aktie ein Durchschnitt von 0,31 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,32 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 0,2 HKD einen positiven Unterschied von +60 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Bortex Global-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

