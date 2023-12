Bortex Global Aktie: Eine Gewinnchance?

Bortex Global hat in den letzten 12 Monaten eine schlechte Performance gezeigt, mit einem Kursrückgang von 52,38 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um 1,03 Prozent, was bedeutet, dass Bortex Global im Branchenvergleich um 51,35 Prozent unterperformt hat. Der durchschnittliche Rückgang im "Industrie"-Sektor betrug 1,09 Prozent, wobei Bortex Global um 51,29 Prozent unter diesem Wert lag. Daraus resultiert ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite von Bortex Global bei 0 %, was 6,28 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung-Branche liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine neutrale Stimmung. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges neutrales Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung der Aktie ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bortex Global war in diesem Zeitraum ebenfalls neutral. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Bortex Global in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung zur Anleger-Stimmung.