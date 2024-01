Borr Drilling Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Borr Drilling-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,14 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs von 7,17 USD weicht um +0,42 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 6,51 USD, was einer Abweichung von +10,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Zusammenfassend erhält die Borr Drilling-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz um die Aktie betrifft, zeigt die Untersuchung eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Borr Drilling blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich für die langfristige Stimmungslage der Aktie die Note "Neutral".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Borr Drilling aktuell mit einem Wert von 100 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich hingegen ein Wert von 34, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt die RSI-Analyse zu einer Einstufung von "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung für Borr Drilling ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da 0 Buy, 1 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 10 USD, was einer positiven Entwicklung von 39,47 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamteinstufung von "Gut" basierend auf den Analystenuntersuchungen.