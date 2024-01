Borr Drilling Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Borr Drilling-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine Aktualisierungen von Analysten zu Borr Drilling im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (10 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 47,93 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Borr Drilling also eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Borr Drilling liegt auf 7-Tage-Basis bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 43,35, was bedeutet, dass Borr Drilling hier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -5,32 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf überwiegend positive Meinungen und Stimmungen rund um den Titel hin. Unsere Redaktion ist daher der Auffassung, dass das Unternehmen angemessen als "Gut" einzustufen ist, bezogen auf die Anlegerstimmung.