BorgWarner-Anleger wird’s freuen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren gegenüber Borgwarner. Es gab insgesamt 12 positive und zwei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Borgwarner daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Borgwarner von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Borgwarner ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,7 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 65 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Automatische Komponenten" von 22. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Borgwarner aktuell bei 38,4 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst ging jedoch bei 30,61 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -20,29 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Borgwarner-Aktie mit -9,46 Prozent im Minus. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet demnach "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,61 Prozent erzielt, was 8,33 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -14,52 Prozent, wobei Borgwarner aktuell 3,09 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.