BorgWarner Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Aktienkurs von Borgwarner verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,61 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -16,54 Prozent, was einer Underperformance von -1,08 Prozent für Borgwarner entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -1,42 Prozent im letzten Jahr, wobei Borgwarner 16,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Borgwarner ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der längerfristigen Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen zur Aktie. Die Diskussionsintensität bei Borgwarner ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Borgwarner bei 1,29 Prozent, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,78 Prozent (Branche: Automatische Komponenten) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Borgwarner eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen diskutiert werden, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien zeigt 4 "Schlecht"- und 5 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.