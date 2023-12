BorgWarner Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die technische Analyse zeigt, dass die Borgwarner-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 40,11 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 34,73 USD liegt, was einer Abweichung von -13,41 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt mit 35,32 USD unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -1,67 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Borgwarner-Aktie ebenfalls als neutral ein. Der RSI7 liegt bei 32,51 und der RSI25 bei 40,99, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite der Borgwarner-Aktie beträgt derzeit 1,14 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Automatische Komponenten") von 3830,29 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv über Borgwarner diskutiert wurde. Auch in den letzten Tagen überwog die positive Kommunikation. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.