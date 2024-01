BorgWarner Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral gilt. Der RSI von Borgwarner liegt bei 64,81, was ihn als "neutral" einstuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 46,94 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da sowohl positive als auch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Borgwarner diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Borgwarner-Aktie als "schlecht" eingestuft, da der GD200 bei 39,71 USD liegt und der Aktienkurs (34,99 USD) um -11,89 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 liegt bei 34,46 USD, was einer Abweichung von +1,54 Prozent entspricht und die Aktie als "neutral" klassifiziert.

Die Analysteneinschätzung für Borgwarner-Aktien ist insgesamt positiv, da sie von den Analysten als "gut" bewertet wird. In den letzten zwölf Monaten gab es 7 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 53,88 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 53,97 Prozent entspricht und somit eine "gute" Empfehlung darstellt.