Borders, Southern Petroleum Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Aktienkurs von Borders & Southern Petroleum hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Performance im Energiesektor eine Rendite von -20,51 Prozent erzielt - mehr als 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von -12,6 Prozent, wobei Borders & Southern Petroleum mit 7,91 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsaktivität für Borders & Southern Petroleum gemessen, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" in Bezug auf die langfristige Stimmungsbild führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Borders & Southern Petroleum als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 46,67 und der RSI25 bei 59,89, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Borders & Southern Petroleum-Aktie in den letzten 200 Handelstagen deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt von 2,46 GBP liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt von 2,42 GBP, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Borders & Southern Petroleum-Aktie sowohl in Bezug auf die langfristige Performance als auch auf die technische Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.