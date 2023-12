Borders, Southern Petroleum Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Borders & Southern Petroleum betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft gilt. Auf der 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 69,65, was darauf hindeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Borders & Southern Petroleum derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (0 % gegenüber 11,86 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt Borders & Southern Petroleum mit einer Rendite von -20,51 Prozent mehr als 1 Prozent darüber. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in Social Media gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Borders & Southern Petroleum. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Borders & Southern Petroleum aufgrund der genannten Faktoren als "Neutral" bewertet.