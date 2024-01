Borders, Southern Petroleum Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs von Borders & Southern Petroleum hat im Vergleich zur durchschnittlichen Performance des Energie-Sektors in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 5,78 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -12,16 Prozent verzeichnet, hat Borders & Southern Petroleum mit 17,93 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass Borders & Southern Petroleum derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 62,56 Punkten, während der 25-Tage-RSI bei 56,13 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Bei der Dividendenrendite schüttet Borders & Southern Petroleum im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,89 % eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11,89 Prozentpunkte unter dem üblichen Durchschnitt liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Borders & Southern Petroleum derzeit -9,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -10,04 Prozent liegt.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Aktie von Borders & Southern Petroleum aufgrund der guten Performance im Vergleich zur Branche und der neutralen Einschätzung des RSI eine positive Entwicklung zeigt. Allerdings schneidet sie hinsichtlich der Dividendenrendite und der technischen Analyse schlechter ab, was zu einer insgesamt gemischten Bewertung führt.