Borders, Southern Petroleum Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Borders & Southern Petroleum schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Mit einem Unterschied von 11,86 Prozentpunkten (0 % gegenüber 11,86 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 2.245 GBP der Borders & Southern Petroleum um -5,27 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -10,2 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI bei 100 Punkten liegt und somit auf eine Überkauftheit hinweist. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 69,65, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt Borders & Southern Petroleum mit einer Rendite von -20,51 Prozent mehr als 1 Prozent darüber. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -21,3 Prozent auf, wobei Borders & Southern Petroleum mit 0,79 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.